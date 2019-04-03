В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов

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Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино, который ранее сказал, что США призывают турецкие власти признать итоги муниципальных выборов.
В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Ни одно государство не обладает правом выходить за рамки демократии и вмешиваться в выборные процессы в других странах, а также рассматривать себя в качестве законного источника легитимности итогов голосования», — отметил он.

По его словам, выборы в Турции прошли в демократической и прозрачной атмосфере. 

«Призываем все стороны уважать демократическую и правовую борьбу между политическими силами в Турции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов.

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