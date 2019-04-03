В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино, который ранее сказал, что США призывают турецкие власти признать итоги муниципальных выборов.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Ни одно государство не обладает правом выходить за рамки демократии и вмешиваться в выборные процессы в других странах, а также рассматривать себя в качестве законного источника легитимности итогов голосования», — отметил он.

По его словам, выборы в Турции прошли в демократической и прозрачной атмосфере.

«Призываем все стороны уважать демократическую и правовую борьбу между политическими силами в Турции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов.