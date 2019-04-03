В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов
- Reuters
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
«Ни одно государство не обладает правом выходить за рамки демократии и вмешиваться в выборные процессы в других странах, а также рассматривать себя в качестве законного источника легитимности итогов голосования», — отметил он.
По его словам, выборы в Турции прошли в демократической и прозрачной атмосфере.
«Призываем все стороны уважать демократическую и правовую борьбу между политическими силами в Турции», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в США призвали Турцию признать итоги муниципальных выборов.