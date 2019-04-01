Победа правящей партии: в Турции подводят итоги муниципальных выборов
- Reuters
- © Kemal Aslan
Правящий блок «Альянс народа», который включает Партию справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Партию националистического движения, одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК по итогам подсчёта 99% бюллетеней.
Голосование проходило в воскресенье, 31 марта, в 81 турецком регионе. Граждане избирали мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, а также депутатов сельских советов. В голосовании могли принять участие 57 млн граждан исламской республики, для них работали почти 195 тыс. избирательных участков.
Это первые в истории страны муниципальные выборы после произошедшей в июле 2018 года смены формы правления с парламентской на президентскую.
В выборах участвовали 12 партий и множество независимых кандидатов. Основная борьба, как и ожидалось, развернулась между правящей Партией справедливости и развития, Партией националистического движения, которые являются союзниками по блоку «Альянс народа», а также оппозиционными — Республиканской народной партией, Хорошей партией (образуют блок «Альянс нации») и Демократической партией народов.
В день выборов в стране произошёл трагический инцидент: в ходе потасовки в провинции Малатья погибли два члена Партии счастья, а также пострадал ещё один человек. При этом нападавшим оказался племянник кандидата от ПСР в городе Пютюрга.
Ещё два человека получили ранения в провинции Диярбакыр, где произошла драка между претендентами на пост сельских старост. Отмечается, что потасовка проходила с применением холодного оружия, камней и палок.
«Исход голосования отражает выбор народа»
Явка на муниципальных выборах в Турции составила 84,52%. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подобный показатель говорит о намерении населения участвовать в развитии страны. Он подчеркнул, что правящая партия значительно опередила всех конкурентов.
«Конечно же, есть города, в которых кандидаты от Партии справедливости и развития и политического блока «Альянс народа» выиграли выборы, и есть города, в которых проиграли. Любая победа или поражение отражают волю народа. Это естественное требование демократии. Это необходимость, которую нужно принять», — заявил Эрдоган.
- Reuters
- © Murad Sezer
Данные Центризбиркома подтверждают слова главы государства: «Альянс народа» набирает 51,67% на муниципальных выборах, тогда как оппозиционный «Альянс нации» получает 37,53%.
Так, кандидаты от правящей Партии справедливости и развития побеждают в 39 из 81 провинции. В 21 метропольном и столичном муниципалитете лидерство — за членами Республиканской народной партии, ещё в 11 большинство получили кандидаты от ультраправой Партии националистического движения.
При этом оппозиция одержала победу в крупных административных центрах.
В Анкаре 50,9% голосов получает бывший глава городской администрации Бейпазары (провинция Анкара) республиканец Мансур Яваш. Он обходит в борьбе за этот пост замглавы ПСР Мехмета Озхасеки.
Ещё один представитель Республиканской народной партии Тунч Сойер набирает более 58% голосов в Измире, третьем по величине городе Турции. Он значительно опережает бывшего министра экономики Нихата Зейбекчи, набирающего порядка 38%.
Кроме того, ожесточённая борьба развернулась на выборах мэра Стамбула между соратником Эрдогана, бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, и кандидатом от Республиканской народной партии Экремом Имамоглу. При этом оба политика после завершения голосования преждевременно объявили о своей победе.
«Мы одержали победу в Стамбуле. Я бы хотел поблагодарить всех жителей города за те полномочия, которыми вы нас наделили. Пусть этот результат станет удачным для нашей страны и Стамбула», — сказал Йылдырым.
В свою очередь, его оппонент настаивает на обратном.
«Совершенно очевидно, что мы одержали победу. Призываем Анатолийское агентство и Высшую избирательную комиссию исполнить свой долг», — заметил Имамоглу.
Согласно последним данным ЦИК Турции, лидирует оппозиционный кандидат с 4 млн 159 тыс. голосов против 4 млн 131 тыс. у экс-премьера.
ЦИК Турции: на выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу набрал 4159650 голосов избирателей, Бинали Йылдырым – 4131761 голос.#Стамбул#Гювен#Имамоглу#Йылдырымpic.twitter.com/JDMLGFCrbJ— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 1 апреля 2019 г.
Исторические моменты
Одним из кандидатов на пост мэра турецкого города впервые в истории оказался человек с русскими корнями. На должность градоначальника курорта Аланья (провинция Анталья) претендовала уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя.
35-летняя этническая россиянка, выдвигавшаяся в качестве независимого кандидата, после обработки 99,01% бюллетеней занимает пятое место среди десяти претендентов на пост мэра.
В то же время впервые в истории Турции мэром города может стать член Коммунистической партии. В провинции Тунджели Мехмет Фатих Мачоглу набирает 32% голосов, опережая свою ближайшую преследовательницу Нуршат Ешиль (Демократическая партия народов), которую поддержали 28%.