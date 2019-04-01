Победа правящей партии: в Турции подводят итоги муниципальных выборов

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчёта 99% бюллетеней. Между тем кандидаты от консерваторов уступают по итогам голосования в Анкаре, Стамбуле и Измире. Отметим, что впервые за пост градоначальника в Турции боролся кандидат русского происхождения — 35-летняя уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя стала пятой на выборах мэра курортного города Аланья.

Правящий блок «Альянс народа», который включает Партию справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Партию националистического движения, одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК по итогам подсчёта 99% бюллетеней.

Голосование проходило в воскресенье, 31 марта, в 81 турецком регионе. Граждане избирали мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, а также депутатов сельских советов. В голосовании могли принять участие 57 млн граждан исламской республики, для них работали почти 195 тыс. избирательных участков.

Это первые в истории страны муниципальные выборы после произошедшей в июле 2018 года смены формы правления с парламентской на президентскую.

В выборах участвовали 12 партий и множество независимых кандидатов. Основная борьба, как и ожидалось, развернулась между правящей Партией справедливости и развития, Партией националистического движения, которые являются союзниками по блоку «Альянс народа», а также оппозиционными — Республиканской народной партией, Хорошей партией (образуют блок «Альянс нации») и Демократической партией народов.

В день выборов в стране произошёл трагический инцидент: в ходе потасовки в провинции Малатья погибли два члена Партии счастья, а также пострадал ещё один человек. При этом нападавшим оказался племянник кандидата от ПСР в городе Пютюрга.

Ещё два человека получили ранения в провинции Диярбакыр, где произошла драка между претендентами на пост сельских старост. Отмечается, что потасовка проходила с применением холодного оружия, камней и палок.

«Исход голосования отражает выбор народа»

Явка на муниципальных выборах в Турции составила 84,52%. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подобный показатель говорит о намерении населения участвовать в развитии страны. Он подчеркнул, что правящая партия значительно опередила всех конкурентов.

«Конечно же, есть города, в которых кандидаты от Партии справедливости и развития и политического блока «Альянс народа» выиграли выборы, и есть города, в которых проиграли. Любая победа или поражение отражают волю народа. Это естественное требование демократии. Это необходимость, которую нужно принять», — заявил Эрдоган.

Reuters

© Murad Sezer

Данные Центризбиркома подтверждают слова главы государства: «Альянс народа» набирает 51,67% на муниципальных выборах, тогда как оппозиционный «Альянс нации» получает 37,53%.

Так, кандидаты от правящей Партии справедливости и развития побеждают в 39 из 81 провинции. В 21 метропольном и столичном муниципалитете лидерство — за членами Республиканской народной партии, ещё в 11 большинство получили кандидаты от ультраправой Партии националистического движения.

При этом оппозиция одержала победу в крупных административных центрах.

В Анкаре 50,9% голосов получает бывший глава городской администрации Бейпазары (провинция Анкара) республиканец Мансур Яваш. Он обходит в борьбе за этот пост замглавы ПСР Мехмета Озхасеки.

Ещё один представитель Республиканской народной партии Тунч Сойер набирает более 58% голосов в Измире, третьем по величине городе Турции. Он значительно опережает бывшего министра экономики Нихата Зейбекчи, набирающего порядка 38%.

Кроме того, ожесточённая борьба развернулась на выборах мэра Стамбула между соратником Эрдогана, бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, и кандидатом от Республиканской народной партии Экремом Имамоглу. При этом оба политика после завершения голосования преждевременно объявили о своей победе.

«Мы одержали победу в Стамбуле. Я бы хотел поблагодарить всех жителей города за те полномочия, которыми вы нас наделили. Пусть этот результат станет удачным для нашей страны и Стамбула», — сказал Йылдырым.

В свою очередь, его оппонент настаивает на обратном.

«Совершенно очевидно, что мы одержали победу. Призываем Анатолийское агентство и Высшую избирательную комиссию исполнить свой долг», — заметил Имамоглу.

Согласно последним данным ЦИК Турции, лидирует оппозиционный кандидат с 4 млн 159 тыс. голосов против 4 млн 131 тыс. у экс-премьера.

Исторические моменты

Одним из кандидатов на пост мэра турецкого города впервые в истории оказался человек с русскими корнями. На должность градоначальника курорта Аланья (провинция Анталья) претендовала уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя.

35-летняя этническая россиянка, выдвигавшаяся в качестве независимого кандидата, после обработки 99,01% бюллетеней занимает пятое место среди десяти претендентов на пост мэра.

В то же время впервые в истории Турции мэром города может стать член Коммунистической партии. В провинции Тунджели Мехмет Фатих Мачоглу набирает 32% голосов, опережая свою ближайшую преследовательницу Нуршат Ешиль (Демократическая партия народов), которую поддержали 28%.