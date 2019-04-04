В Турции прокомментировали заявление Госдепа по итогам встречи Помпео и Чавушоглу

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Заявление, опубликованное Госдепартаментом США по итогам встречи между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарём Майком Помпео, «не только не отражает её содержание, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты в ходе упомянутой встречи».

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, опубликованном на сайте турецкого посольства в Вашингтоне.

«Подобные проблемы встречались во время прошлых встреч. Наш альянс, естественно, требует, чтобы такие заявления были подготовлены с большей тщательностью, при этом не включая вопросы, которые не были подняты во время встреч», — сообщается в тексте.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса».

Позднее турецкий вице-президент Фуат Октай предложил Соединённым Штатам сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.

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