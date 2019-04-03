В Турции призвали США сделать выбор между Анкарой и террористами
«Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?» — написал он в Twitter.
The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies?— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3 апреля 2019 г.
Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никто не сможет заставить Анкару сделать выбор между Россией и Западом.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.