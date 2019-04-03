В Турции призвали США сделать выбор между Анкарой и террористами

Турецкий вице-президент Фуат Октай предложил Соединённым Штатам сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары. Такое заявление он сделал после аналогичного ультиматума со стороны Вашингтона.

«Соединённые Штаты должны выбрать. Хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать защиту союзника НАТО от врагов?» — написал он в Twitter.

The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies? — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3 апреля 2019 г.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никто не сможет заставить Анкару сделать выбор между Россией и Западом.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.