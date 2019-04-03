Чавушоглу: никто не заставит Турцию выбирать между Россией и Западом
- Reuters
Об этом информирует агентство Anadolu.
Глава МИД Турции заявил о неизменности позиции Анкары по контракту на #ЗРК С-400https://t.co/5cnBTtPW2n#Чавушоглу#Анкара#Турцияpic.twitter.com/cKOnrcI4iO— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 3 апреля 2019 г.
Ранее Чавушоглу сообщил, что вопрос приобретения Турцией российских систем С-400 закрыт.
Министр также подчеркнул, что никто не в силах заставить Анкару сделать выбор между Западом и Россией.
В свою очередь, член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.