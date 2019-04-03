Чавушоглу: никто не заставит Турцию выбирать между Россией и Западом

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никто не сможет заставить Анкару сделать выбор между Россией и Западом.

Об этом информирует агентство Anadolu.

Ранее Чавушоглу сообщил, что вопрос приобретения Турцией российских систем С-400 закрыт.

Министр также подчеркнул, что никто не в силах заставить Анкару сделать выбор между Западом и Россией.

В свою очередь, член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.