МИД Турции: контракт по С-400 пересмотру не подлежит

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос приобретения у России систем С-400 закрыт.

«Контракт по С-400 пересмотру не подлежит», — цитирует Anadolu министра.

Дипломат отметил, что США предложили Анкаре продажу комплексов Patriot, однако гарантий поставок нет.

1 апреля стало известно, что США прекращают поставки Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400.

Как заявили в Пентагоне, США рассчитывают, что Турция предпочтёт американские комплексы Patriot российским С-400.

Ожидается, что главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией С-400.