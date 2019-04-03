МИД Турции: контракт по С-400 пересмотру не подлежит

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос приобретения у России систем С-400 закрыт.
МИД Турции: контракт по С-400 пересмотру не подлежит
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«Контракт по С-400 пересмотру не подлежит», — цитирует Anadolu министра.

Дипломат отметил, что США предложили Анкаре продажу комплексов Patriot, однако гарантий поставок нет.

1 апреля стало известно, что США прекращают поставки Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400. 

Как заявили в Пентагоне, США рассчитывают, что Турция предпочтёт американские комплексы Patriot российским С-400.

Ожидается, что главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией С-400

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