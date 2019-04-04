Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.

«Госсекретарь обсудил (с Чавушоглу. — RT) свои опасения по поводу возможного приобретения Турцией российского ЗРК С-400», — приводит ТАСС сообщение Госдепа США.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса».

Позднее турецкий вице-президент Фуат Октай предложил Соединённым Штатам сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.