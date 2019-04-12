В Госдепе США сообщили о рисках для Турции после покупки С-400

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Заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино сообщил о рисках для Турции после покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, предаёт ТАСС

«Мы в Госдепартаменте и Пентагоне выражались довольно чётко, что (для Анкары. — RT)  существуют риски, связанные с приобретением С-400, и мы часто говорили о них», — цитирует ТАСС Палладино

По его словам, США «чётко предупредили Турцию, что её потенциальное приобретение С-400 приведёт к переоценке программы F-35».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Чавушоглу.

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