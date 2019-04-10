В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400
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Он отметил, что ВТС является очень важным измерением взаимодействия России со многими странами.
По его словам, подобное сотрудничество указывает на особый уровень развития двусторонних отношений. Песков добавил, что это относится и к Турции.
«Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, ищет возможности расширения этого ВТС», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Песков также заявил, что «это абсолютно нормальный процесс».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.