В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность заключения ещё одного соглашения с Турцией по поставкам С-400, заявил, что российская сторона готова к расширению военно-технического сотрудничества (ВТС) с Анкарой.
В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400
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Он отметил, что ВТС является очень важным измерением взаимодействия России со многими странами.

По его словам, подобное сотрудничество указывает на особый уровень развития двусторонних отношений. Песков добавил, что это относится и к Турции.

«Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, ищет возможности расширения этого ВТС», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также заявил, что «это абсолютно нормальный процесс».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.

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