«Выкручивают руки партнёрам»: как США призывают Индию отказаться от покупки российских С-400

Индия рассчитывает, что США не введут против неё санкции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявила глава Минобороны страны Нирмала Ситхараман. Контракт на поставку отечественных ЗРК был подписан в прошлом году, и тогда индийская сторона заявила, что не будет менять своё решение из-за угроз со стороны США, так как проводит независимую политику. В последнее время Соединённые Штаты заявляли о намерении ввести ограничительные меры за покупку российского оружия против целого ряда стран — Китая, Индии, Турции и Египта. По словам экспертов, такая риторика Вашингтона объясняется не только политическими причинами — американские оружейники давят на власти с тем, чтобы поддержать свои продажи на международном рынке.

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что рассчитывает на то, что Вашингтон воздержится от санкций против Нью-Дели из-за намерения индийской стороны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в рамках контракта на $5 млрд. Глава оборонного ведомства отметила, что Индия постаралась подробно представить американской стороне свою позицию по вопросу закупок вооружения из России.

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«Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, которая была услышана и понята... США приняли во внимание позицию, которую мы продвигаем», — приводит слова главы Минобороны Индии ТАСС.

По словам Ситхараман, позиция Индии заключается в том, что стране, граничащей с Китаем и Пакистаном, требуются поставки вооружений из России, чтобы оставаться «сильным партнёром».

Напомним, что власти Индии впервые сообщили о намерении приобрести комплексы ещё в 2015 году. Контракт на $5 млрд был подписан во время визита Владимира Путина в Индию в октябре прошлого года. Тогда на это негативно отреагировали в Вашингтоне. Соединённые Штаты пообещали ввести ограничительные меры против Индии в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

CAATSA, который конгресс принял в ответ на якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США, позволяет Вашингтону среди прочего замораживать активы. Также под запрет может попасть сотрудничество американских финансовых институтов с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с Москвой.

«Навязать свою политику»

Расчёт Индии на то, что Вашингтон не введёт против неё санкции, основывается на геополитическом факторе, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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«США выстраивают свою безопасность на основе нейтрализации угрозы со стороны развивающегося Китая: перестраиваются с Пакистана на Индию. По численности, масштабам, развитию экономического потенциала и росту военных возможностей Индия вполне может выступить противовесом Китаю. Поэтому США и грозят в сторону Индии пальцем — предупреждают о возможных санкциях. Сегодня Вашингтон повсеместно старается навязать свою политику, но у него далеко не всегда это получается. Например, Турция продемонстрировала неповиновение, отказалась от самолётов F-35 в пользу комплексов С-400», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Одна из причин, по которой многие государства предпочитают закупать российские вооружения, несмотря на возможные разногласия с США, — это высокое качество отечественной оборонной продукции, говорят специалисты. Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, конфликты на Ближнем Востоке показали, что российское оружие эффективнее и дешевле, чем американское.

«Американские производители вооружений давят на Вашингтон и требуют применения санкций, благодаря которым можно убрать конкурентов и спокойно толкать свою продукцию на внешний рынок. В том числе поэтому Вашингтон, в свою очередь, так давит на любую страну, которая хочет закупать российское вооружение, и навязывает американскую продукцию», — пояснил Кнутов.

Рост сотрудничества

Что касается Индии, то сотрудничество между ней и Россией по оборонной линии в последнее время интенсифицировалось. В ходе встречи на высшем уровне Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди, помимо закупок комплексов C-400, также обсудили дальнейшие соглашения о поставках военных кораблей и вертолётов из России на сумму около $3 млрд.

Истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии

AFP

© SAM PANTHAKY

Комментируя возможность введения санкций со стороны США за закупки российского оружия, начальник Генерального штаба армии Индии генерал-лейтенант Бипин Рават заявил, что его страна не откажется от независимого курса.

«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведём независимую политику», — заявил индийский военачальник.

В ходе своего визита в Россию индийская делегация также проявила интерес к замене советских танков Т-72 на новые боевые машины — в частности, танки Т-14 «Армата». Тогда СМИ сообщали, что сумма возможного контракта на закупку новейших российских танков может составить $4,5 млрд.

Российская техника в большом объёме присутствует в различных родах войск Вооружённых сил Индии, например в авиации. Так, в ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире в ударах по позициям террористов принимали участие многоцелевые истребители Су-30, самолёты-заправщики Ил-78, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76.

Кроме того, для своих воздушных судов Индия закупает у России и высокоточное оружие, например корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э и тяжёлые корректируемые бомбы КАБ-1500Л.

К 2016 году Индия обновила почти весь парк своих военно-транспортных вертолётов, закупив у России 139 машин Ми-17В-5.

Санкционное давление

Индия стала третьим покупателем комплексов С-400 «Триумф» после Китая и Турции — эти государства также были подвергнуты санкционному давлению со стороны США. Так, в сентябре прошлого года за закупку С-400 у «Рособоронэкспорта» в санкционный список был включён департамент развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководитель Ли Шанфу.

Затяжным стало противостояние с Турцией — несмотря на неоднократные угрозы со стороны Вашингтона, власти страны заявили, что не откажутся от поставок комплексов С-400. 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео уведомил власти Турции о том, что Анкара не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развёртывания российских ЗРК С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других государств, если США всё-таки откажутся поставлять Анкаре F-35.

Ещё одной страной, на которую оказывает политическое давление Вашингтон, недавно стал Египет. Причина — намерение Каира закупить у России сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35. Майк Помпео, выступая в конгрессе США, отметил, что пригрозил египетской стороне санкциями.

«Мы ясно говорили (руководству Египта. — RT), что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. Надеюсь, они решат не совершать эту покупку», — приводит слова Помпео РИА Новости.

Замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев в конце марта отметил, что пока контракт на покупку истребителей с Египтом не подписан, однако Россия готова поставить Каиру эти самолёты.

По словам Андрея Кошкина, на рынке вооружений российские технологии востребованы ведущими государствами: оружие более эффективно, чем его иностранные аналоги, а цена соответствует качеству. По словам эксперта, это беспокоит Вашингтон.

«Американцы делают всё, чтобы купировать продвижение российских военных технологий. Меры Вашингтона по изолированию России призваны ограничить продажу передового вооружения на рынке. США долгое время считались одним из лидеров по производству высокотехнологичного оружия, однако теперь и Россия предложила целый ряд современных оборонных технологий. Тот же С-400 превосходит американские системы Patriot по цене и тактико-техническим характеристикам», — пояснил эксперт.

Как отметил Юрий Кнутов, в настоящий момент Индия пытается найти золотую середину, приобретая оружие у Европы, США и России.

«Индийцы пока ещё закупают вооружение у Вашингтона. Если американцы попытаются ввести санкции в отношении Индии, то она может прекратить покупку американских военных технологий. Так что у Нью-Дели тоже есть рычаг воздействия на Вашингтон. Белый дом готовит санкции против Индии, но введены они могут быть только по решению Трампа, который, судя по всему, не желает углубляться в эту ситуацию. В любом случае, получается, что американцы выкручивают руки партнёрам», — заключил эксперт.