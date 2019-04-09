Помпео сообщил об исключении Турции из программы F-35 при развёртывании С-400
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, Помпео утвердительно ответил на соответствующий вопрос сенатора в ходе слушаний в одном из подкомитетов комитета сената по ассигнованиям.
Ранее группа сенаторов США в статье для The New York Times заявила, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
В начале апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос приобретения у России систем С-400 закрыт.