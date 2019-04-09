Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

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Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
  • © РИА Новости

Материал вышел под авторством сенаторов Джеймса Инхофа, Джека Рида, Боба Менендеса и Джима Риша.

«К концу года Турция будет иметь либо усовершенствованный истребитель F-35 на своей земле, либо российскую систему противовоздушной обороны С-400», — говорится в тексте.

Отмечается, что «выбор, сделанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет иметь серьёзные последствия для места его страны в мире, её отношений с Соединёнными Штатами и её позиции в НАТО».

«Если президент Эрдоган не сделает этот выбор и примет поставку С-400, то против Турции будут введены санкции в соответствии с требованиями законодательства США», — сообщается в статье.

Ранее Эрдоган заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение США по системе Patriot.

3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.

При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.

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