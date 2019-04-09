Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
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Материал вышел под авторством сенаторов Джеймса Инхофа, Джека Рида, Боба Менендеса и Джима Риша.
«К концу года Турция будет иметь либо усовершенствованный истребитель F-35 на своей земле, либо российскую систему противовоздушной обороны С-400», — говорится в тексте.
Отмечается, что «выбор, сделанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет иметь серьёзные последствия для места его страны в мире, её отношений с Соединёнными Штатами и её позиции в НАТО».
«Если президент Эрдоган не сделает этот выбор и примет поставку С-400, то против Турции будут введены санкции в соответствии с требованиями законодательства США», — сообщается в статье.
Ранее Эрдоган заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение США по системе Patriot.
3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.
При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.