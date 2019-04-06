В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
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- РИА Новости
Об этом информирует Sputnik.
«Он отметил, что, хотя их в первую очередь заказали с целью защитить страну от ударов с сирийской территории, С-400 также будут служить для защиты границ Европы и стран НАТО», — говорится в тексте.
Челик также заявил, что «Анкара была вынуждена искать варианты усиления своей противовоздушной обороны после того, как «некоторые союзники по НАТО» вывели свои системы Patriot с территории Турции».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение США по системе Patriot.
3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.
При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.