Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского
- РИА Новости
Как подчеркнул глава государства, одной из основных тем российско-турецкого диалога является закупка С-400, передаёт Anadolu.
«Заявления США по данному вопросу ошибочны. Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», — указал он.
Эрдоган рассказал, что Турция предлагала США закупить ЗРК Patriot, но условия Вашингтона были не такими выгодными, как у Москвы.
Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве 8 апреля обсудят поставки систем С-400 в Турцию.
3 апреля США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.
При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.