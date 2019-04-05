Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского

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RT
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение Соединённых Штатов по системе Patriot.
Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского
  • РИА Новости

Как подчеркнул глава государства, одной из основных тем российско-турецкого диалога является закупка С-400, передаёт Anadolu.

«Заявления США по данному вопросу ошибочны. Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», — указал он.

Эрдоган рассказал, что Турция предлагала США закупить ЗРК Patriot, но условия Вашингтона были не такими выгодными, как у Москвы.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве 8 апреля обсудят поставки систем С-400 в Турцию.

3 апреля США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.

При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.

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