Путин 8 апреля обсудит с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию

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RT
Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве 8 апреля обсудят поставки систем С-400 в Турцию.
Путин 8 апреля обсудит с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
  • © Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Контракт на поставку С-400 «Триумф» — об этом очень много разговоров, естественно, президенты будут обсуждать эту тему», — сказал он.

По словам Ушакова, стороны обсудят планы США в контексте решения о выводе войск из Сирии, а также строительство газопровода «Турецкий поток» и реализацию проекта АЭС «Аккую».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских С-400 Анкарой.

Вашингтон призывал Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400. Как подчёркивали в Турции, контракт по С-400 пересмотру не подлежит.

В МИД России заявляли, что не видят ничего удивительного в риторике США по решению Турции о С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран из-за покупки С-400.

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