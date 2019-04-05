Путин 8 апреля обсудит с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию
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Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Контракт на поставку С-400 «Триумф» — об этом очень много разговоров, естественно, президенты будут обсуждать эту тему», — сказал он.
По словам Ушакова, стороны обсудят планы США в контексте решения о выводе войск из Сирии, а также строительство газопровода «Турецкий поток» и реализацию проекта АЭС «Аккую».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских С-400 Анкарой.
Вашингтон призывал Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400. Как подчёркивали в Турции, контракт по С-400 пересмотру не подлежит.
В МИД России заявляли, что не видят ничего удивительного в риторике США по решению Турции о С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран из-за покупки С-400.