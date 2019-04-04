МИД России считает «нажим» США на Турцию из-за С-400 неудивительным
- РИА Новости
Он отметил, что США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам, информирует РИА Новости.
«Какую сферу ни возьми: у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за кого и как голосовать и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены», — сказал Грушко.
По словам дипломата, «американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений».
«Поэтому тот нажим, который США оказывают на Турцию, в этом смысле абсолютно неудивительный», — добавил он.
Ранее Вашингтон призвал Анкару сделать выбор между безопасностью НАТО и российскими С-400. Как подчёркивали в Турции, контракт по С-400 пересмотру не подлежит.
2 апреля в Минобороны США выразили надежду, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран за покупку С-400.
Подробнее — в материале RT.