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МИД России считает «нажим» США на Турцию из-за С-400 неудивительным

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Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить у России комплексы С-400. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.
МИД России считает «нажим» США на Турцию из-за С-400 неудивительным
  • РИА Новости

Он отметил, что США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам, информирует РИА Новости.

«Какую сферу ни возьми: у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за кого и как голосовать и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены», — сказал Грушко.

По словам дипломата, «американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений».

«Поэтому тот нажим, который США оказывают на Турцию, в этом смысле абсолютно неудивительный», — добавил он.

Ранее Вашингтон призвал Анкару сделать выбор между безопасностью НАТО и российскими С-400. Как подчёркивали в Турции, контракт по С-400 пересмотру не подлежит.

2 апреля в Минобороны США выразили надежду, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран за покупку С-400.

Подробнее — в материале RT.

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