Эксперт оценил заявление Эрдогана о предложении России по ПРО

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Анастасия Румянцева, Людмила Минасова
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение США по система Patriot.
Эксперт оценил заявление Эрдогана о предложении России по ПРО
  • РИА Новости

«Я думаю, Турция будет продолжать стоять на своём. Она является одной из самых мощных армий в НАТО после американской, и, если мы видим, что вторая армия по мощи не хочет идти вровень с Вашингтоном, с архитектором, с дирижёром в альянсе, это, наверное, свидетельствует о кризисе в нём. Ведь в блоке нужна железная дисциплина, нужен некий монолит», — отметил Блохин.

По словам эксперта, если Анкара будет и дальше так себя вести, то Вашингтон может попытаться действовать так же, как в Венесуэле — попытается сменить режим.

«Амбиции Эрдогана не встраиваются в этот альянс, это вызывает ненависть в Вашингтоне, если Эрдоган будет продолжать действовать также амбициозно, они будут расшатывать ситуацию изнутри... Также санкционное давление действует в отношении Турции», — пояснил Блохин.

Аналитик добавил, что политика Вашингтона по развязыванию со всеми санкционных войн «обречена на провал».

Ранее стало известно, что Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского.

3 апреля США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.

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