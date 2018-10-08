«Ведём независимую политику»: в Индии ответили на угрозу санкций США за покупку российских ЗРК С-400

Закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 свидетельствует о независимости политики Индии, которая осознаёт возможные последствия в виде санкций со стороны США. Об этом заявил глава Генштаба индийской армии Бипин Рават. Он также подчеркнул, что Москва и Нью-Дели заинтересованы в военно-техническом сотрудничестве. Ранее Минфин США ввёл рестрикции в отношении Китая за закупку систем С-400 «Триумф», с аналогичными угрозами столкнулась Турция. Как отмечают эксперты, США заняли агрессивную позицию в отношении стран, сотрудничающих с Россией в сфере ВТС. Между тем аналитики подчёркивают, что в долгосрочной перспективе такая политика подорвёт доверие к Вашингтону со стороны его партнёров.

Угрозы Вашингтона о возможном введении санкций в отношении Индии в связи с закупкой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменят независимую политику Нью-Дели. Об этом заявил начальник генерального штаба армии Индии генерал-лейтенант Бипин Рават по возвращении из шестидневного визита в РФ.

По его словам, хотя Индия и сотрудничает с Соединёнными Штатами в области ВПК, страна придерживается независимого внешнеполитического курса.

«Да, мы осознаём, что против нас могут быть применены санкции, но мы ведём независимую политику», — пояснил начальник Генштаба индийской армии.

Кроме того, в Индии заинтересованы в поставках и других систем вооружений, произведённых Россией. В частности, генерал привёл в пример авиационную технику конструкторского бюро холдинга «Вертолёты России» — АО «Камов».

Индийский военачальник также отметил заинтересованность российской стороны во взаимодействии с Нью-Дели.

Также по теме Установки на сотрудничество: Россия поставит Индии ракетные комплексы С-400 Москва и Нью-Дели заключили договор о поставке Индии пяти полков зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соглашение подписано в...

«Поскольку они (российская сторона. — RT) понимают, что у нас сильная армия, способная постоять за то, что мы считаем правильным для себя, исходя из наших стратегических соображений», — цитирует его издание The New Indian Express.

В пятницу, 5 октября, президент России Владимир Путин в ходе визита в Нью-Дели подписал с премьер-министром страны Нарендрой Моди договор о поставке пяти полков ЗРК С-400. Сумма контракта составила $5,43 млрд. Таким образом Индия стала третьим покупателем дивизионов «Триумф» после Китая и Турции.

Сотрудничество двух стран в военно-технической сфере раскритиковали в Вашингтоне. Официальные представители Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и Госдепартамента США призвали своих «союзников и партнёров» отказаться от сделок с Россией, которые якобы приведут к необходимости применения санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанного Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

«Администрация уже подчёркивала, что центральная область применения раздела 231 закона CAATSA — новые или качественные обновления (оборонных возможностей. — RT), системы С-400 в неё входят», — приводит их заявления ТАСС.

«Раздражение и затруднения»

Между тем в западной прессе не исключают, что Америка будет избирательна в вопросе введения санкций. Как пишет французское издание La Tribune, закупка Индией российских «Триумфов» «вызовет раздражение и затруднения у Вашингтона, показав границы его санкционной политики».

Автор статьи сомневается, что Белый дом рискнёт «обидеть своего союзника», поскольку Индия и США «заинтересованы в сдерживании подъёма Китая в Азии».

Напомним, что американский закон CAATSA вступил в силу в начале 2018 года. Он разрешает американским властям вводить санкции против третьих стран за военно-техническое сотрудничество с Россией, Ираном и Северной Кореей.

При этом в сентябре финансовые рестрикции были применены Соединёнными Штатами в отношении департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководителя Ли Шанфу за соглашения с «Рособоронэкспортом», в частности закупку зенитных ракетных систем С-400.

В МИД КНР назвали санкции «грубым нарушением основных принципов международных отношений», подрывающих сотрудничество между вооружёнными силами Китая и США.

Угроза ограничений также касается и Анкары, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что не откажется от покупки «Триумфов». Он также выражал желание получить комплексы «в максимально короткие сроки».

«Политика США вредна им самим»

Индия самодостаточна в своей политике и может справиться с давлением США. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

«Индия для нас — партнёр ключевой, с большим объёмом военно-технического сотрудничества. Это страна, которая обладает достаточно полным суверенитетом, чтобы не обращать внимания на угрозы США в свой адрес. Таких стран в мире не так уж много», — сказал он.

Он также отметил, что ограничительная политика США в итоге пойдёт во вред Вашингтону.

«Что касается других стран — известно, что США ввели санкции против Китая, который закупает российские истребители и системы ПВО. Я думаю, такая политика вредна самим США. Трампы приходят и уходят, а страна остаётся. Это даст свой негативный эффект для самих США», — пояснил Мураховский в беседе с RT.

В свою очередь, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин указал, что ничего нового в позиции Вашингтона нет.

«США надо быть логически последовательными, они пытаются реализовать в общественном пространстве «нападение» на Китай за то, что он приобрёл у России С-400, естественно, теперь необходимо угрожать Индии, потому что будет нелогичным дать ей преференции и свободу выбора без наказания», — подчеркнул эксперт.

В то же время он отмечает, что Вашингтон пытается вытеснить российское вооружение с мирового рынка.

«Надо учитывать ещё один момент: у американских специалистов есть опасения, что F-35 может и не отвечать тем высоким тактико-техническим характеристикам и оказаться вполне посильным объектом для ЗРК С-400. И тогда американцы ещё и потерпят поражение с продажами своих истребителей. США находятся в чрезвычайно агрессивной санкционной позиции и будут выдерживать свои параметры максимально до тех пор, пока у них будет на это достаточно сил», — пояснил Кошкин RT.