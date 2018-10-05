La Tribune: покупкой С-400 Индия явно бросает вызов Америке

После того как Индия заключила с Россией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, Вашингтон оказывается перед непростым выбором, пишет La Tribune. Американский закон требует ввести против Нью-Дели экономические санкции, но Вашингтон вряд ли захочет ссориться с индийскими союзниками и оконочательно толкать их в объятия Москвы, говорится в статье.

«Индия, которая всегда была близка к России, явно бросает вызов Соединённым Штатам», — пишет La Tribune. По мнению автора статьи, контракт на поставку российских ЗРК С-400 «вызовет раздражение и затруднения у Вашингтона, показав границы его санкционной политики».



Как отмечает французское издание, сделка была заключена в рамках визита российского президента в Нью-Дели. «Ни Владимир Путин, ни индийский премьер-министр Нарендра Моди не объявляли о контракте публично в своём совместном обращении к прессе по итогам переговоров. Пришлось ждать ещё полчаса, до публикации совместного заявления, чтобы найти спрятанное в тексте официальное подтверждение контракта, против которого выступают США», — говорится в статье.



Сделка оценивается в $ 5,2 млрд, а поставки должны начаться до конца 2020 года, сообщает издание со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.



Как отмечается в статье, переговоры о приобретении этих зенитных ракетных комплексов шли уже много месяцев, но «упирались в угрозы санкций»: в 2017 году конгресс США принял закон, предусматривающий экономические санкции против любых организаций и стран, покупающих вооружения у российских предприятий. Таким образом Вашингтон рассчитывал «наказать» Москву за её позицию по Украине и предполагаемое вмешательство в американские выборы.



«Что же сделают Соединённые Штаты?» — задаётся вопросом La Tribune. Вашингтон «вряд ли может себе позволить обидеть своего индийского союзника, ведь обе державы одинаково заинтересованы в сдерживании подъёма Китая в Азии». Ещё в июле глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал делать исключения для «определённых стран» и не вводить против них санкций, чтобы окончательно не толкнуть их «в объятия России», говорится в статье. Именно на это, по оценкам La Tribune, рассчитывает Индия.