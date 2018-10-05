Установки на сотрудничество: Россия поставит Индии ракетные комплексы С-400

Москва и Нью-Дели заключили договор о поставке Индии пяти полков зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соглашение подписано в рамках визита в Дели президента России Владимира Путина. Сумма сделки составляет более $5 млрд. Индия станет третьим зарубежным покупателем ЗРК «Триумф» после Китая и Турции. В Госдуме отмечают, что индийская сторона приобретает российское вооружение вопреки давлению со стороны США.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее соглашение стороны подписали во время двухдневного визита Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. На полях визита», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, подписан ли документ.

Таким образом, Индия станет третьим зарубежным покупателем ЗРК «Триумф» после Китая и Турции. Сделка обойдётся Индии в $5,43 млрд.

Напомним, что С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система большой дальности, которая предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Дальность действия установки достигает 400 км.

«В интересах государства»

В Госдуме отметили, что Индия пошла на заключение сделки вопреки рекомендациям Вашингтона.

«Нью-Дели понимает, что сегодня США действуют вопреки логике здравого смысла, вопреки интересам обеспечения стабильности в мире. Действуют из личной выгоды, пытаясь принудить различные государства к политике, которую они проводят в отношении России, что, безусловно, неприемлемо», — заявил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его мнению, в Нью-Дели осознают подоплёку американского давления, а также важность приобретения вооружения, которое превосходит зарубежные аналоги, поэтому «действуют в интересах государства» и делают выбор в пользу покупки С-400.

Ранее о давлении, оказываемом на Индию Вашингтоном в связи с приобретением Китаем российских С-400, в интервью RT рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его оценке, Индия, хотя и нацелена на развитие отношений с США, всё же ведёт достаточно независимую внешнюю политику. Между тем и в Дели знают, что за аналогичный контракт Китай оказался под новыми санкциями со стороны Вашингтона.

Американская выгода

Говоря о возможных санкциях против Индии в связи с покупкой российский военной техники, стоит всё же отметить, что отношение США к Нью-Дели и Пекину разнится. По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, Вашингтон заинтересован в Индии и ряде других стран как в рынке сбыта собственной военной продукции, поэтому старается не передавить на них.

«По большому счёту, в ситуацию даже вмешался министр обороны Пентагона Мэттис, который попросил не применять действие закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») в отношении Индии. Кстати, не только Индии, но и Вьетнама, и Индонезии, потому что американцы считают, что на этих рынках вооружений, где очень активно и успешно много лет действует Россия, прежде всего в Индии и во Вьетнаме, у них есть перспективы. Поэтому они не хотят ссориться», — пояснил эксперт в беседе с RT.

С другой стороны, Индия заняла достаточно жёсткую позиция и не намеревалась уступать, так как история военно-технического сотрудничества Нью-Дели и Москвы довольно давняя. Таким образом, индийские партнёры были готовы на многое, чтобы продолжить эти проверенные временем отношения. Например, когда американцы перекрыли возможность платежей между двумя странами в долларах, стороны перешли на расчёт в национальных валютах.

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Нью-Дели.

Reuters

Ещё одной причиной, по которой Вашингтон всё же не ввёл санкции против Индии, может быть намерение США использовать Нью-Дели в качестве союзника для борьбы с Китаем. Такое мнение высказал в беседе с RT военный политолог Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

«Индия пользуется определённой привилегией со стороны США, потому что на неё американцы ставят как на союзника в борьбе с Китаем. И потому они не столь щепетильны к своему реально потенциальному союзнику, готовы, в общем-то, потерпеть и некие неудобства, которые создают индийские власти», — подчеркнул политолог.

Традиция со времён СССР

Эксперты также отмечают, что заключение договора на поставку в Индию ЗРК-400 продолжает традицию, заложенную ещё в советское время. Как отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, на сегодняшний день в число совместных проектов входит российско-индийская ракета «БраМос», сборка танков Т-90 в Индии и прямые поставки самолётокомлектов истребителей Су-30.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди.

РИА Новости

Кроме того, Индия заинтересована и в военно-морской технике, эффективность которой была доказана в том числе во время боевых действий в Сирии. В Нью-Дели заказали изготовление фрегатов проекта 11356. Кроме того, продолжается сотрудничество по созданию вертолётов Ка-226Т. Таким образом, по оценке политолога Андрея Кошкина, общий портфель по военным контрактам с Индией приближается к $10 млрд — перспективы довольно оптимистичные.

В пятницу также стало известно, что Индия рассматривает возможность закупки 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревающей военной техники, в частности танков Т-72. Предполагается, что выбор падёт на российский танк Т-14 «Армата». По данным СМИ, размер сделки предварительно оценивается в $4,5 млрд. На сегодняшний день 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС и ВМС — российского и советского производства.

Плавающий курс Трампа

И всё же стоит отметить, что политика США в последнее время не отличается стабильностью. Президент США Дональд Трамп нередко принимает решения, которые идут вразрез с политикой предыдущих американских администраций. Так, вопреки предостережениям европейских партнёров, в мае 2018 года Вашингтон вышел из ядерной сделки по Ирану. В июне в нарушении норм Всемирной торговой организации США ввели пошлины на сталь и алюминий для производителей из Европейского союза, Канады и Мексики. При этом в Брюсселе заявили, что будут защищать собственный рынок, и ввели ответные меры на американские торговые пошлины. В итоге в ЕС констатировали фактическое начало торговой войны с США.

По мнению доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, в Дели учитывали эти прецеденты при заключении контракта. Если США всё же нацелятся на санкционные меры, Индия будет готова к подобной реакции. Однако, скорее всего, всё ограничится дипломатическими выпадами. «США будут демонстрировать Индии, что они очень обеспокоены её сотрудничеством с Россией в таком чувствительном секторе, как торговля оружием, и воспринимают эту сделку как угрозу национальным интересам США. Думаю, такие заявления не заставят себя долго ждать», — отметил Ярыгин.