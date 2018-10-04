«Давняя история дружбы»: что Владимир Путин обсудит с руководством Индии

4 октября начинается двухдневный официальный визит Владимира Путина в Индию. В рамках поездки запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом республики Рамом Натхом Ковиндом. Ожидается, что одной из центральных тем дискуссий станет военно-техническое сотрудничество двух стран. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, в ходе визита президента РФ будет заключён договор на покупку индийцами российских ЗРК С-400. Специалисты полагают, что лидеры также обсудят расширение двусторонних связей в области энергетики и торговли.

4 октября начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Индию, который продлится два дня. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках поездки запланированы переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди — лидеры намерены обсудить важные вопросы международной и региональной политики, а также аспекты российско-индийского партнёрства.

Кроме того, политики посетят российско-индийский деловой форум; программа визита включает также переговоры Владимира Путина и президента Индии Рама Натха Ковинда.

Главным событием визита станет подписание сторонами контракта на поставку в Индию российских ЗРК С-400 5 октября. Об этом 2 октября заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Речь идёт о сделке на сумму свыше $5 млрд, индийские вооружённые силы получат пять полков С-400 «Триумф». Как пояснил Ушаков, лидеры двух стран обсудят вопросы военно-технического сотрудничества преимущественно в узком составе. В целом сфера ВТС — один из наиболее актуальных компонентов сотрудничества двух стран, добавил помощник президента.

Документы, которые будут подписаны на саммите, послужат укреплению сотрудничества Москвы и Нью-Дели по линии безопасности. Такую точку зрения высказал ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время встречи с индийскими коллегами.

«Абсолютно логичный выбор»

Индия традиционно является одним из ведущих импортёров российских, а ранее советских вооружений. Так, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2012—2016 годах 68% от общего объёма индийских оборонных закупок пришлось именно на поставки из России.

Переговоры о возможной поставке российских ЗРК С-400 Москва и Нью-Дели ведут с 2015 года. О том, что они близятся к логическому завершению, ранее журналистам рассказала индийский министр обороны Нирмала Ситхараман.

27 сентября индийское издание The Economic Times сообщило, что окончательное решение по контракту принято правительственным комитетом по безопасности. Хотя официальных комментариев со стороны Нью-Дели тогда не последовало, эксперты почти не сомневались, что контракт будет подписан.

Как отметила в интервью RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян, вопрос обеспечения обороноспособности для Индии всегда был важен, так как сохраняется вероятность конфронтации с Пакистаном.

«Также Нью-Дели очень тревожит расширение китайского влияния в регионе: с Пекином идёт своеобразная игра на грани сотрудничества и соперничества. Внешне отношения выглядят стабильными, но ситуация на границе всё равно напряжённая, достаточно вспомнить прошлогодние события в Докламе. Поэтому Индия должна обеспечивать собственную безопасность», — подчеркнула Шаумян.

Комментируя контракт на поставку ЗРК С-400 Индии, эксперты в первую очередь обращают внимание на сугубо практические стороны вопроса.

Как отметил в интервью RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, предстоящая сделка принесёт дополнительные средства в российский бюджет, речь идёт о весьма внушительной сумме.

По мнению эксперта, со стороны Индии также присутствует здоровый прагматизм: дело не в том, что Нью-Дели хочет как-то насолить Вашингтону, просто российские С-400 сегодня являются лучшими комплексами в своём классе.

«И конечно, когда речь заходит о выборе между безопасностью и какими-либо иными соображениями, любая нормальная страна сделает выбор именно в пользу безопасности. Именно по этой причине и Турция решила закупить С-400 у России, несмотря на все угрозы и санкции США, — это абсолютно логичный выбор. Санкции можно пережить, а безопасность воздушного пространства является стратегическим вопросом», — пояснил эксперт.

«Обратная реакция»

Сотрудничество Индии и России в сфере ВТС раздражает Вашингтон, который хотел бы вытеснить российскую оборонную продукцию с индийского рынка, отмечают политологи.

В Пентагоне ранее даже не исключили введения против Индии санкций в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом в конце августа заявил помощник главы военного ведомства по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер.

В первой декаде сентября Индию посетили глава Госдепа Майк Помпео и министр обороны США Джеймс Мэттис. По итогам переговоров стороны подписали Соглашение о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), согласно которому Индия сможет покупать американское оборудование для защищённых средств связи. Кроме того, стороны договорились расширить морские учения в районе индийского побережья и установить горячую линию связи. Тем не менее уже ясно, что американская делегация не смогла отговорить индийских коллег от контракта на покупку С-400.

Комплекс ПВО С-400 "Триумф"

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

По мнению доцента отделения востоковедения ВШЭ Ольги Солодковой, хотя Индия и хотела бы развивать сотрудничество с Вашингтоном, у Нью-Дели есть чёткая установка на независимость, за которую индийцы в своё время очень дорого заплатили.

«Когда на них оказывают давление, они этому сопротивляются. Попытки США пригрозить санкциями вызвали обратную реакцию», — пояснила Солодкова в интервью RT.

Алексей Мартынов придерживается похожей точки зрения. Как пояснил эксперт, современные политические реалии таковы, что полностью исключить применение США каких-то ограничений против Индии из-за покупки российских ЗРК нельзя.

«Дело в том, что сейчас США ведут войну без правил на международной арене, — считает Мартынов. — Правда, таким давлением Штаты часто добиваются обратного эффекта. Например, показателен пример Китая: желая затормозить и КНР, и Россию, Вашингтон добился лишь большего сближения Москвы и Пекина. То же может произойти и в случае с Индией».

Энергетический тандем

Всего по итогам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди запланировано подписание 23 документов, некоторые из них ещё предстоит досогласовать, об этом также рассказал накануне Юрий Ушаков. Визит российского президента откроется 4 октября неформальным ужином, который продлится несколько часов. Лидеры Индии и России договорились провести беседы в формате тет-а-тет. Политики намерены обсудить в неформальной обстановке широкий спектр вопросов международного и двустороннего характера. На 5 октября намечен рабочий завтрак, в котором примут участие министры и представители коммерческого сектора.

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Военно-техническое сотрудничество — важная, но далеко не единственная тема, которая может быть затронута во время переговоров.

Индия нуждается в поставках углеводородов, и Россия способна помочь в удовлетворении этого спроса, отмечают эксперты. Речь идёт как о российском топливе, так и о помощи в налаживании поставок из третьих стран.

Сегодня Индия получает газ преимущественно в виде СПГ, поставки производятся по срочным контрактам из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Кипра. В 2016 году Индия стала вторым после КНР потребителем СПГ в мире.

В июне этого года Индийская государственная нефтегазовая компания Gail получила первую партию СПГ из России, долгосрочный контракт предусматривает поставку 2,85 млн тонн СПГ в год. Как заявил тогда глава индийского министерства нефти и газа Дхармендра Прадхан, начало российских поставок означает золотое время в энергообеспечении Индии. Дело в том, что российский СПГ обходится индийским потребителям дешевле, чем, к примеру, катарский, американский или австралийский газ.

Reuters

© Desmond Boylan

Возможно, в будущем Индия сможет получать и трубопроводный газ с иранских месторождений. 27 сентября министерства энергетики России и Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании по проекту морского трубопровода, по которому планируется поставлять иранский газ пакистанским и индийским потребителям.

Российская сторона пообещала оказывать проекту всестороннюю поддержку.

«Индия нуждается в углеводородах, а прямые трубопроводные поставки организовать на её территорию непросто, — пояснила Солодкова. — Маршрут через Среднюю Азию очень долгий, не все потенциальные транзитёры могут обеспечить безопасность, а с другими странами у Индии сложились непростые отношения. Однако не исключено, что Индия сможет договориться с Пакистаном, Россией и Ираном по вопросу газопровода».

В сфере атомной энергетики Москва и Нью-Дели уже имеют очень внушительный опыт сотрудничества. Договорённость о строительстве в Индии АЭС «Куданкулам» была заключена ещё в 1988 году. С 1998 года Россия участвует в сооружении энергоблоков станции, два из которых уже запущены в эксплуатацию. В этом году была заложена основа для строительства 3-го и 4-го энергоблоков. Всего же в рамках российско-индийского сотрудничества планируется построить 12 энергоблоков. Как рассказал журналистам российский вице-премьер Юрий Борисов, 14 сентября партнёры обсудили возведение в Индии ещё одной АЭС.

Прагматичный подход

Среди возможных тем предстоящих переговоров — меры по наращиванию взаимного торгового оборота, полагают эксперты, например, создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Индией и ЕАЭС. Ещё в 2016 году аналитики прогнозировали рост ВВП Индии и стран — участниц Евразийского экономического союза в случае обнуления взаимных пошлин. Эксперты из совместной группы, изучавшие целесообразность ЗСТ, пришли к выводу, что эта мера также позволит странам нарастить товарооборот на 30—40%.

Как сообщил ранее торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк, в январе текущего года представители Нью-Дели и ЕАЭС обсудили регламент переговоров по ЗСТ, предметные обсуждения должны стартовать уже в этом году.

Торговый порт в штате Гуджарат, Индия

Reuters

© Amit Dave

Так как Индия и Россия не имеют общей границы, для расширения торговли страны думают о создании транспортного коридора, который может связать Санкт-Петербург с индийским грузовым портом Мумбаи. Маршрут «Север — Юг» должен пройти через территорию РФ, Азербайджана, Ирана и по морю выйти к индийскому торговому порту Мумбаи.

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По мнению Татьяны Шаумян, Владимир Путин и Нарендра Моди также могут вернуться к теме расширения транспортных коридоров, что помогло бы странам увеличить взаимный товарооборот.

«К сожалению, наш товарооборот пока находится на невысоком уровне: если с КНР Индия обменивается товарами на сумму до $100 млрд, то с Россией — примерно на $10 млрд. А ведь Россия с Индией — стратегические партнёры. Сегодня наращиванию торговли мешает и бюрократия, и таможенные пошлины, и многое другое», — считает эксперт.

Как пояснила Ольга Солодкова,тема ЗСТ очень актуальна для стран, но важно добиться не только подписания соглашения, но и реализации договорённостей на практике.