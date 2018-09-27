СМИ узнали о готовности Индии купить С-400

Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом пишет The Economic Times.

Как сообщает издание, решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности перед визитом российского президента Владимира Путина в Нью-Дели.

Официальных заявлений правительства пока не было.

Глава МИД Индии Сушмы Сварадж ранее заявлял, что в Нью-Дели ожидают визита Путина 4 октября.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции Вашингтона против других стран за покупку российских С-400.