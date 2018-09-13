В Индии ожидают визит Путина 4 октября

По словам главы МИД Индии Сушмы Сварадж, в Нью-Дели ожидают визит президента России Владимира Путина в четверг, 4 октября.

«Отношения между нашими странами будут ещё укрепляться. Мы с нетерпением ждём визита господина Путина, который состоится 4 октября», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что поездка российского лидера в Индию состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Ранее помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил введения санкций против Индии за покупки оружия у России.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции Вашингтона против других стран за покупку российских С-400.