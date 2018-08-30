США заявили о готовности продавать Индии современное оружие

Соединённые Штаты готовы продавать Индии современное оружие, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

«Я не могу обсуждать конкретно С-400, но мы достигли значительного прогресса в переговорах с Индией, нашим партнёром в области обороны. Мы можем предложить более передовые технологии», — приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что выбор остаётся за Индией.

Ранее помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил введения санкций против Индии за покупки оружия у России.

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены планами Нью-Дели приобрести ЗРК С-400.