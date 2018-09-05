Мэттис обсудит в Нью-Дели вопрос закупки Индией российских С-400

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен обсудить с индийскими коллегами вопрос закупки Индией российских зенитных ракетных систем С-400.
Мэттис обсудит в Нью-Дели вопрос закупки Индией российских С-400
  • © Reuters

«Определённо, вопрос С-400 будет поднят. Я ожидаю, что он будет поднят Индией. У нас очень открытый диалог. Я хочу вам напомнить, что свобода иногда означает, что страны не соглашаются друг с другом. Это не значит, что мы не можем быть партнёрами. Это не означает, что мы не уважаем суверенитет наших стран. Так что, я уверен, этот вопрос будет поднят», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео и Джеймс Мэттис встретятся со своими индийскими коллегами Сушмой Сварадж и Нирмалой Ситхараман 6 сентября в Нью-Дели.

Ранее помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены планами Нью-Дели приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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