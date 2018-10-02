В ходе визита Путина в Индию будет подписан контракт на поставку С-400

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Во время визита президента России Владимира Путина в Индию состоится подписание контракта на поставку пяти полков систем С-400 на $5 млрд, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
В ходе визита Путина в Индию будет подписан контракт на поставку С-400
  • РИА Новости

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма сделки — более $5 млрд», — заявил он.

Ранее стало известно, что Путин 4—5 октября посетит Индию с визитом.

27 сентября СМИ писали, что Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможные санкции США против других стран за покупку С-400.

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