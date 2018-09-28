Путин посетит Индию в начале октября
- РИА Новости
«В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что Моди и Путин примут участие в работе Российско-индийского делового форума.
Глава МИД Индии Сушмы Сварадж заявлял, что в Нью-Дели ожидают визита Путина 4 октября.
Ранее СМИ писали, что Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение зенитно-ракетных систем С-400 на сумму $5,43 млрд.