Путин посетит Индию в начале октября

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Президент России Владимир Путин 4—5 октября посетит Индию с официальным визитом.
Путин посетит Индию в начале октября
  • РИА Новости

«В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Моди и Путин примут участие в работе Российско-индийского делового форума.

Глава МИД Индии Сушмы Сварадж заявлял, что в Нью-Дели ожидают визита Путина 4 октября.

Ранее СМИ писали, что Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение зенитно-ракетных систем С-400 на сумму $5,43 млрд.

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