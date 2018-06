«Давление бесполезно»: выдвинут ли США ультиматум Индии из-за возможной сделки с Россией по С-400

Возможная поставка Индии российского комплекса С-400 «Триумф» станет одной из центральных тем на июльских переговорах между министрами обороны Индии и США. Издание Defense News полагает, что Соединённые Штаты намерены убедить азиатского партнёра отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен систему Patriot. В противном случае Белый дом получит право ввести санкции против индийских компаний. Однако индийская сторона утверждает, что не намерена менять свой подход в отношении С-400. Готов ли Нью-Дели пойти на уступки Вашингтону, выяснял RT.

Возможная покупка Индией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Триумф» станет одной из основных тем грядущих переговоров между министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман и министром обороны США Джеймсом Мэттисом, сообщает Defense News. Встреча глав министерств обороны двух государств пройдёт в Вашингтоне в первых числах июля.

Индия и Россия обсуждают поставку С-400 с 2015 года. В настоящее время переговоры находятся на финальной стадии. По некоторым данным, Дели собирается приобрести десять дивизионов ЗРК на $6,2 млрд. Как отмечали источники РБК, предполагается, что все детали сделки будут окончательно согласованы к октябрю этого года.

5 июня министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели и Москва достигли заключительной стадии переговоров по поставкам ЗРК С-400.

«Переговоры, насколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по С-400», — цитирует министра РИА Новости.



О том, что в Нью-Дели не намерены менять свой подход в отношении С-400, заявил и посол Индии в РФ Панкадж Саран. Недавно он занял пост заместителя советника по национальной безопасности.

«У Индии и России долгая история военно-технического сотрудничества, в основе которого доверие и взаимная выгода. Никаких изменений в подходах Нью-Дели к этой области нашего партнёрства не произошло», — заявил он агентству ТАСС.

«Мы привержены всем нашим договорённостям в этой сфере, включая закупки С-400», — подчеркнул Саран.

Как утверждает Defense News, возможный контракт весьма беспокоит Соединённые Штаты. Также Вашингтон не устраивает тесная российско-индийская кооперация в сфере производства военной техники.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Индия на протяжении последних десятилетий остаётся основным покупателем российского оружия. В 2013—2017 годах на поставки из РФ приходилось 62% от общего объёма импорта вооружений в эту страну.

Кроме того, в Индии размещено производство тяжёлых истребителей Су-30МКИ, танков Т-90С, 125-миллиметровых бронебойных снарядов «Манго». В ближайшие годы Москва планирует локализовать на территории азиатского государства выпуск вертолётов Ка-226, автоматов АК-103 и снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч».

В 1998 году Россия и Индия основали совместное предприятие BrahMos Aerospace Pvt. Ltd, которое производит противокорабельные крылатые ракеты PJ-10 и авиационные ракеты BrahMos-A. С сентября 2008 года инженеры из обеих стран разрабатывают гиперзвуковой комплекс BrahMos-II.

Под угрозой санкций

Как отмечают западные СМИ, интенсивное военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией, а также запланированный контракт на поставку С-400 вполне могут послужить поводом для введения санкций со стороны США.

В августе прошлого года в Соединённых Штатах был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который направлен на сдерживание России, Ирана и КНДР. Документ позволяет США вводить ограничительные меры против государств, которые инвестируют в оборонную промышленность РФ и заключают крупные оружейные контракты с Москвой.

В частности, 235-й раздел CAATSA даёт главе Белого дома право замораживать активы «нарушителей» и отказывать им в сотрудничестве с американскими и международными финансовыми учреждениями.

Официальные лица США неоднократно выражали обеспокоенность стремлением Индии приобрести С-400. Так, в конце мая глава комитета палаты представителей США по Вооружённым силам Уильям Торнберри заявил, что сделка с РФ может осложнить доступ Индии к американским военным технологиям.

По данным газеты The Times of India, в Минобороны страны недовольны претензиями США и жёсткой санкционной политикой Госдепартамента в отношении российской оборонки. Ранее издание The New York Times писало, что CAATSA в том числе призван «потеснить Россию» с растущего индийского оружейного рынка.

Прежде всего Вашингтон пытается убедить Дели отказаться от покупки С-400 в пользу ЗРК Patriot.

Впрочем, в индийских СМИ преобладает мнение, что Дели не пойдёт навстречу Вашингтону.

Исходя из анализа тактико-технических характеристик, Индия считает российский «Триумф» более эффективной системой ПВО/ПРО, чем Patriot.

Также, по информации западных медиа, руководство Индии учитывает реакцию других покупателей С-400 на угрозы со стороны США. Дели ориентируется главным образом на твёрдую позицию Турции (входит в НАТО). Анкара также может подпасть под санкции Вашингтона, однако этот риск никак не повлиял на положительное решение по сделке с РФ.

Соотношение цены и качества

В беседе с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский отметил, что Нью-Дели не привык обращать внимание на политические разногласия между поставщиками вооружения. По мнению востоковеда, Индия не откажется от контракта на поставку С-400, если он отвечает её национальным интересам.

«Дели проводит независимую политику. Действительно, Вашингтон давит на своего партнёра, но все эти попытки обречены на провал. Давление бесполезно. Индия не сделает выбор в пользу навязанных извне условий. А пример сделки по С-400 с Турцией лишний раз подтверждает правильность такого подхода», — сказал Волхонский.

По словам эксперта, в сфере военно-технического сотрудничества Дели придерживается курса на диверсификацию, покупая часть вооружения в США и других странах. Однако это не мешает Москве сохранять доминирующие позиции на оружейном рынке страны.

«Индийцы тщательно оценивают условия контракта. При выборе оружия они ориентируются на соотношение цены и качества. Ведущее положение России на рынке Индии объясняется эффективностью отечественной военной техники. Если С-400 лучше, чем Patriot, то выбор индийцев очевиден», — подчеркнул Волхонский.