«Неординарная встреча»: что обсудит Владимир Путин с Си Цзиньпином и главами государств — членов ШОС в Китае

Владимир Путин 8 июня прибывает с государственным визитом в Пекин. В программе — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао. По мнению экспертов, поездка должна стать стратегически важной для обеих стран: лидеры Китая и РФ могут спланировать совместную работу на годы вперёд. Один из ключевых вопросов — участие Москвы в глобальном проекте «Один пояс, один путь». Президент России также проведёт двусторонние встречи с главами государств — членов ШОС. Каких результатов ожидать от китайского турне Путина, выяснял RT.

В пятницу, 8 июня, Владимир Путин прибывает в Пекин. Российский лидер будет находиться в Китае до 10 июня. Два последних дня турне займёт участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.

Российский лидер 8 июня проведёт переговоры со своим китайским коллегой — председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече глав двух государств будет рассмотрен весь комплекс вопросов российско-китайского партнёрства. Кроме того, лидеры стран намерены обменяться мнениями по ключевым международным проблемам, в том числе относительно ситуации на Корейском полуострове и обстановки вокруг иранской ядерной программы после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

По завершении переговоров главы государств направятся в город Тяньцзинь, где вечером в этот же день состоится матч хоккейных юниорских сборных России и Китая. В пятницу российский президент намерен также встретиться с главой китайского правительства Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Ранее Путин и Си встречались в ноябре 2017 года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. Незадолго до визита в Пекин российский президент в интервью председателю Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну заявил, что российско-китайские отношения «не имеют примера в мире».

«Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны — и я знаю, что он со своей стороны, — всегда стремимся к исполнению взятых на себя обязательств», — отметил Владимир Путин.

«Может показаться, что визит Путина в Китай — совершенно рядовое событие, лидеры двух стран регулярно встречаются, порой до десятка раз в год, но вместе с тем есть несколько формальных и неформальных признаков, которые говорят, что это будет неординарная встреча», — отметил в интервью RT президент «Российско-китайского аналитического центра» Сергей Санакоев.

Так, по мнению эксперта, имеет значение статус визита по протоколу. «Но гораздо важнее то, что они смогут спланировать совместную работу на годы вперёд с учётом возросшей напряжённости в мире и неадекватного поведения гегемона — США и угроз в адрес Китая и России», — считает Санакоев.

По мнению руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, отношения России и Китая вышли на такой уровень, когда технические вопросы уже не обсуждаются на встречах лидеров стран. Ими занимаются отраслевые комиссии.

«Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать стратегические вопросы», — утверждает эксперт.

Первостепенное значение, с его точки зрения, будет занимать проблема стратегической безопасности в Азии с учётом активных претензий США на этом направлении.

«Хороший пакет договорённостей»

Накануне визита в Китай российского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И на полях Совета министров иностранных дел стран БРИКС в южноафриканской Претории. По словам главы российской дипломатии, в Пекине лидеры России и Китая планируют подписать ряд важных соглашений.

«Мы имеем очень хороший пакет договорённостей, который будет одобрен», — заявил Лавров.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе визита Владимира Путина в Китай будут заключены соглашения о двустороннем сотрудничестве в области торговли, энергетики, космоса и защиты авторских прав.

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В настоящее время Китай является главным внешнеторговым партнёром России. Торговый оборот между нашими странами достиг $87 млрд в 2017 году, что на 31,5% выше позапрошлогоднего результата. По словам Ушакова, увеличились и прямые капиталовложения из КНР в российскую экономику.

«Будут намечаться прорывные моменты в экономическом сотрудничестве, в том числе и с увеличением инвестиционного взаимодействия», — считает Санакоев.

Среди масштабных двусторонних проектов: газопровод «Сила Сибири», «Ямал СПГ», где у китайцев 29,9% акций, проектирование широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта и тяжёлого вертолёта, сотрудничество в космической области, строительство в Китае второй очереди Тяньваньской АЭС, использование российского Северного морского пути для реализации китайского проекта «Полярного шёлкового пути», строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Пекин с первоначальным участком Москва — Казань.

«Ещё один момент — это, наверняка, развитие месторождения сжиженного газа «Арктик СПГ-2», где с российской стороны участвует «Новатэк», нам это выгодно, и, я думаю, такое соглашение будет подписано», — считает Маслов.

Кроме того, по словам эксперта, можно ожидать подписания соглашения по облегчению таможенных процедур для почтовых отправлений, использованию электронных платформ торговли и так далее.

Со стратегической точки зрения наиболее важным вопросом экономической повестки станет характер вовлечённости России в китайский глобальный проект «Один пояс, один путь». В предваряющем визит в Китай интервью Владимир Путин назвал этот проект «полезной, важной и перспективной инициативой».

«Нужно смотреть, какие заявления будут сделаны относительно того, станет ли Россия частью «Одного пояса, одного пути», и тогда это либо сильно изменит конфигурацию мирового политического пространства и существенно усилит Китай, либо Москва будет стоять на прежней позиции независимого участника взаимовыгодных проектов», — рассуждает Маслов.

Первый вариант, по мнению эксперта, привлечёт серьёзные китайские инвестиции, но ограничит Москве возможности для манёвров на мировой политической арене. Второй сулит большую политическую самостоятельность, но ограничивает поле экономического взаимодействия с Пекином.

«Мирное развитие Корейского полуострова»

9 июня Путин и Си Цзиньпин переместятся в Циндао — город-порт на берегу Жёлтого моря. Там откроется 18-й саммит лидеров стран ШОС, который станет кульминацией китайского председательства в этой организации.

Традиционно высокое внимание мировых СМИ к форуму усилено из-за слухов о том, что Циндао в преддверии встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре может посетить Ким Чен Ын. Впрочем, пока, как заявляет Юрий Ушаков, точной информации, прибудет ли северокорейский лидер на саммит ШОС, нет. Кремль информирует, что в графике визита Владимира Путина в Китай встреча с Кимом не значится.

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин во время встречи в китайском городе Далянь, 9 мая 2018 года

© KCNA / Reuters

По мнению Санакоева, фактор запланированной на 12 июня встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре не окажет серьёзного влияния на переговоры в Пекине и Циндао. Российская и китайская стороны уже провели необходимые переговоры с представителями Пхеньяна, а северокорейский лидер успел с начала года дважды побывать в КНР.

«Но и на двусторонней встрече, и в формате саммита ШОС, уверен, будет подчёркнуто, что все поддерживают мирное развитие Корейского полуострова и его денуклеаризацию», — отмечает эксперт.

Российский лидер также коснулся этого вопроса в интервью китайским СМИ, отметив, что решение Дональда Трампа пойти на переговоры с лидером КНДР — «мужественное и зрелое», а также поддержав и усилия Китая по нормализации на этом направлении.

Алексей Маслов полагает, что инструментом открытия КНДР миру может стать Шанхайская организация сотрудничества.

«Нельзя исключать в дальнейшем, что однажды Северная Корея станет частью ШОС, сперва в качестве партнёра по диалогу. Это будет начало возвращения КНДР в мировую политику», — полагает эксперт.

«Веский голос из Циндао»

Но и без Ким Чен Ына саммит ШОС должен стать достаточно насыщенным. После вступления в организацию на саммите в Астане в 2017 году Индии и Пакистана Шанхайская организация сотрудничества превратилась в самую масштабную структуру регионального сотрудничества в мире как по территории, так и по численности населения и объёму охватываемых экономик. Сейчас в ШОС входят: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Иран, Афганистан, Монголия и Белоруссия имеют статус наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка — партнёров по диалогу.

«Из Циндао прозвучит достаточно веский голос, так как лидеры стран ШОС представляют более половины человечества», — отмечает Санакоев.

На 18-м саммите ШОС в Циндао Китай представит пятилетний план развития организации. Главы государств-членов должны его одобрить и подписать заключительную декларацию.

Участники заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

kremlin.ru

В Циндао участники подпишут несколько документов относительно сотрудничества в таможенной сфере, сельском хозяйстве, туризме и экологии, сообщает Китайский информационный интернет-центр. По сведениям агентства «Синьхуа», лидеры Шанхайской организации сотрудничества также сосредоточатся на проблемах глобального управления, мировой торговли и обсудят перспективы сопряжения стратегий развития своих стран.

«За последний год ШОС заметно изменил свой формат, он стал многосторонней организацией и у него стали возникать новые задачи, в том числе по координации деятельности многих стран», — отмечает Маслов.

По его словам, важно, какую программу развития организации представят Россия и Китай и насколько успешно получиться подключить к обсуждению общих проектов Индию.

Российская сторона, в свою очередь, намерена уделить особое внимание борьбе с терроризмом и инициировать создание рабочей группы по борьбе с финансированием терроризма за счёт наркоторговли.

Помимо пленарных заседаний в рамках саммита ШОС в Циндао запланированы и двусторонние переговоры. Российский президент проведёт встречи с главами Ирана, Пакистана, Монголии, Узбекистана и Афганистана, а также поучаствует в особых трехсторонних переговорах с лидерами Монголии и Китая.