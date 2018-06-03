Лавров провёл встречу с главой МИД Китая

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Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях заседания совета глав МИД стран БРИКС в Претории.
Лавров провёл встречу с главой МИД Китая
  • РИА Новости

На встрече Лавров заявил, что Россия и КНР во время визита российского президента Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе одобрят «очень хороший пакет договорённостей», передаёт ТАСС.

«Вскоре предстоит очередная встреча, будет государственный визит президента России в КНР накануне саммита ШОС в Циндао. Схема визита согласована», — отметил министр.

31 мая в МИД Китая отметили, что ожидают от России содействия в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

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