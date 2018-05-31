МИД Китая надеется, что Россия окажет содействие в решении проблемы КНДР

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга заявила, что в Китае ожидают от России содействия в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

«Китайская сторона выступает за то, чтобы состояние войны на Корейском полуострове как можно скорее завершилось созданием мирного механизма, который заменит соглашение о временном прекращении огня... Мы выступаем за то, чтобы Россия сыграла в этом процессе должную роль», — цитирует её ТАСС.

По словам Хуа Чуньин, Москва занимает позитивную и конструктивную позицию в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в КНДР.

Глава российского внешнеполитического ведомства провёл встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, а также с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.