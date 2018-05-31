Лавров заявил о невозможности полного решения ядерного вопроса КНДР при санкциях
Решение ядерной проблемы Северной Кореи не может быть полным, пока не будут отменены санкции в отношении Пхеньяна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее главы МИД России и КНДР начали встречу в Пхеньяне.
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