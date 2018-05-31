Главы МИД России и КНДР проводят встречу в Пхеньяне
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с северокорейским коллегой Ли Ён Хо в ходе визита в Пхеньян.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломаты намерены обсудить двухстороннюю тематику, а также ситуацию вокруг урегулирования на Корейском полуострове.
Ранее Лавров возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
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