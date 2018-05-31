Лавров возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику первым северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в ходе визита в КНДР.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в церемонии приняли участие замглавы МИД России Игорь Моргулов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Ранее Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
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