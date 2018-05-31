Лавров возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику первым северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в ходе визита в КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в церемонии приняли участие замглавы МИД России Игорь Моргулов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Ранее Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

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