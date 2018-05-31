Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с главой МИД Северной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Об этом сообщает ТАСС. Как сообщалось ранее, Лавров и Ли Ён Хо обсудят двустороннюю повестку дня и ситуацию вокруг Корейского полуострова. Также замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове.