Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с главой МИД Северной Кореи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Лавров и Ли Ён Хо обсудят двустороннюю повестку дня и ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Также замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове.
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