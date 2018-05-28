Замглавы МИД России обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове

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Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Северной Кореи в Москве Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Замглавы МИД России обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове
  • © Denis Balibouse
  • Reuters

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове», — отмечается в сообщении.

Ранее в МИД России сообщили о проработке визита главы ведомства Сергея Лаврова в КНДР.

В начале апреля Лавров принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить Пхеньян.

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