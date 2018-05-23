Захарова сообщила о проработке визита Лаврова в КНДР

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею прорабатывается, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — приводит её слова РИА Новости.

В начале апреля Лавров принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить Пхеньян.