Захарова сообщила о проработке визита Лаврова в КНДР
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею прорабатывается, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
- РИА Новости
«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — приводит её слова РИА Новости.
В начале апреля Лавров принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить Пхеньян.
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