МИД России анонсировал визит Лаврова в КНДР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит официальный визит в КНДР 31 мая. Об этом информирует МИД России.
МИД России анонсировал визит Лаврова в КНДР
  • РИА Новости

«31 мая состоится официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова», — говорится в сообщении.

Как ожидается, Лавров обсудит с северокорейским коллегой Ли Ён Хо двустороннюю повестку дня и ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Также будут обсуждены другие ключевые региональные и международные проблемы.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове.

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