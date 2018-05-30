МИД России анонсировал визит Лаврова в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит официальный визит в КНДР 31 мая. Об этом информирует МИД России.

«31 мая состоится официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова», — говорится в сообщении.

Как ожидается, Лавров обсудит с северокорейским коллегой Ли Ён Хо двустороннюю повестку дня и ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Также будут обсуждены другие ключевые региональные и международные проблемы.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове.