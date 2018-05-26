Путин рассказал, как достичь результата на переговорах с КНДР
Он отметил, что для полной денуклеаризации КНДР необходимо предоставить Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности.
«Если вы не будете вести себя агрессивно и не будете загонять Северную Корею в угол, результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие думают, и с меньшими затратами», — приводит агентство слова Путина.
Ранее в Кремле заявили, что Путин обеспокоен в связи с решением американской стороны отменить саммит США и Северной Кореи.