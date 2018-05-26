Путин рассказал, как достичь результата на переговорах с КНДР

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что если другие страны не будут вести себя агрессивно с КНДР, то необходимый результат будет достигнут быстрее. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что для полной денуклеаризации КНДР необходимо предоставить Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности.

«Если вы не будете вести себя агрессивно и не будете загонять Северную Корею в угол, результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие думают, и с меньшими затратами», — приводит агентство слова Путина.

Ранее в Кремле заявили, что Путин обеспокоен в связи с решением американской стороны отменить саммит США и Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить