Путин рассказал, как достичь результата на переговорах с КНДР

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что если другие страны не будут вести себя агрессивно с КНДР, то необходимый результат будет достигнут быстрее. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что для полной денуклеаризации КНДР необходимо предоставить Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности.

«Если вы не будете вести себя агрессивно и не будете загонять Северную Корею в угол, результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие думают, и с меньшими затратами», — приводит агентство слова Путина.

Ранее в Кремле заявили, что Путин обеспокоен в связи с решением американской стороны отменить саммит США и Северной Кореи.