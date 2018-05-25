Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей. Об этом сообщает CNBC.

«Посмотрим, что будет. В настоящее время мы ведём с ними диалог», — сказал он.

24 мая сообщалось, что Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Позднее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.