Трамп отменил саммит США и КНДР

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RT
Американский президент Дональд Трамп отменил саммит США с КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на соответствующий документ.
Трамп отменил саммит США и КНДР
  • Reuters

В письме, направленном американским президентом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщается, что данное решение вызвано «гневом и открытой враждебностью» КНДР.

«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — отмечается в документе.

По словам Трампа, Северная Корея «говорит о своём ядерном потенциале».

«Но наш гораздо больше и мощнее, и я молюсь о том, чтобы его не пришлось использовать», — подчеркнул американский лидер.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила о возможности отмены встречи Дональда Трампа Ким Чен Ына из-за враждебной политики американской стороны.

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