Трамп отменил саммит США и КНДР
- Reuters
В письме, направленном американским президентом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщается, что данное решение вызвано «гневом и открытой враждебностью» КНДР.
A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1— The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.
«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — отмечается в документе.
По словам Трампа, Северная Корея «говорит о своём ядерном потенциале».
«Но наш гораздо больше и мощнее, и я молюсь о том, чтобы его не пришлось использовать», — подчеркнул американский лидер.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила о возможности отмены встречи Дональда Трампа Ким Чен Ына из-за враждебной политики американской стороны.