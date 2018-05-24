Замглавы МИД КНДР заявила о возможности отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила о возможности отмены встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына из-за враждебной политики американской стороны. Об этом сообщает ЦТАК.

«Если США проигнорируют добрую волю КНДР и продолжат совершать незаконные и возмутительные поступки, я предложу высшему руководству страны пересмотреть решение о проведении саммита лидеров КНДР и США», — цитирует её ТАСС.

По словам Чхве Сон Хи, окончательное решение о том, состоится встреча или нет, будет принято в зависимости от того, какую политику в отношении Пхеньяна выберет Вашингтон.

«Встретятся ли США с нами за столом переговоров или же в решительной ядерной схватке, зависит только от решений Вашингтона и его действий», — заключила она.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Ким Чен Ына намечена на 12 июня в Сингапуре.

Впоследствии сообщалось, что власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.