Эксперт оценил возможность отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в интервью RT заявление вице-президента США Майкла Пенса о том, что Дональд Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

«Этот вопрос начался не с позиции Соединённых Штатов, а с обострения обстановки со стороны Северной Кореи, которая так отреагировала на проведение военных учений Южной Кореи совместно с США. Мы не можем знать, какие договорённости были достигнуты между Ким Чен Ыном и Трампом для проведения встречи в июне. Если речь всё же шла о военных учениях, тогда сейчас встреча может быть и вовсе отменена, потому что Северная Корея будет рассматривать сложившуюся ситуацию как обман», — сказал он.

Ярыгин также отметил, что КНДР, скорее всего, пытается получить от Соединённых Штатов дополнительные гарантии перед встречей.

«Северная Корея может попросту повышать ставки, укреплять свои переговорные позиции, пытаться выторговать у Соединённых Штатов дополнительные уступки в отношении своей ракетной или ядерной программы. Как раз о повышении ставок и говорил вице-президент. Но американская сторона не понесёт больших имиджевых потерь в случае, если встреча не состоится. Просто продолжится линия по ужесточению мер в отношении Северной Кореи. Штаты вполне могут отменить встречу. Насколько к последствиям этого решения готова Северная Корея — большой вопрос», — считает эксперт.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном. По словам вице-президента США Майкла Пенса, северокорейскому лидеру не следует требовать от Вашингтона уступок перед саммитом, который будет проходить в Сингапуре 12 июня.