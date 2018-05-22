Трамп рассказал о готовности Южной Кореи, Китая и Японии инвестировать в КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея, Китай и Япония высказали готовность инвестировать в экономику КНДР.
Трамп рассказал о готовности Южной Кореи, Китая и Японии инвестировать в КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

«Южная Корея, Китай и Япония. Я говорил со всеми тремя, они будут готовы помочь и, я полагаю, инвестировать очень большие суммы денег для того, чтобы помочь сделать Северную Корею великой», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что беспокойство президента США Дональда Трампа по поводу того, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может привести к политическому конфузу, значительно возросло.

15 мая власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений. 

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