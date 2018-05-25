В Кремле заявили об обеспокоенности Путина отменой встречи лидеров США и КНДР

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Российский лидер Владимир Путин обеспокоен в связи с решением американской стороны отменить саммит США и Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об обеспокоенности Путина отменой встречи лидеров США и КНДР
  • Reuters

«Президент в целом обеспокоен и сожалеет в связи с этой отменой», — заявил он.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. 

Власти КНДР отметили, что вопреки такому решению США готовы вести переговоры

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