В Кремле заявили об обеспокоенности Путина отменой встречи лидеров США и КНДР
Российский лидер Владимир Путин обеспокоен в связи с решением американской стороны отменить саммит США и Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Reuters
«Президент в целом обеспокоен и сожалеет в связи с этой отменой», — заявил он.
24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Власти КНДР отметили, что вопреки такому решению США готовы вести переговоры.
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