Сингапур выразил сожаление из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Министерство иностранных дел Сингапура, в котором должна была состояться встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, выразило сожаление из-за того, что мероприятие не состоялось.

«Сингапур сожалеет, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына не состоится 12 июня 2018 года. Сингапур надеется, что диалог и усилия, направленные на достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове, будут продолжены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что власти Северной Кореи, несмотря на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, всё равно настроены на то, что бы провести переговоры с США.

24 мая Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.