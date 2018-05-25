Сингапур выразил сожаление из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына
«Сингапур сожалеет, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына не состоится 12 июня 2018 года. Сингапур надеется, что диалог и усилия, направленные на достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове, будут продолжены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что власти Северной Кореи, несмотря на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, всё равно настроены на то, что бы провести переговоры с США.
24 мая Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.