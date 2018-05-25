Сингапур выразил сожаление из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Сингапура, в котором должна была состояться встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, выразило сожаление из-за того, что мероприятие не состоялось.

«Сингапур сожалеет, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына не состоится 12 июня 2018 года. Сингапур надеется, что диалог и усилия, направленные на достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове, будут продолжены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что власти Северной Кореи, несмотря на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, всё равно настроены на то, что бы провести переговоры с США.

24 мая Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить