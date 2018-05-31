Лавров почтил память российского дипломата Карлова в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР почтил память посла России Андрея Карлова, который был убит в Турции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава МИД России возложил цветы к мемориальной доске с надписью: «Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов», которая установлена на фасаде здания российской дипмиссии в Северной Корее.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

В период с 2001 по 2006 годы он был чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.