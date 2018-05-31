Лавров почтил память российского дипломата Карлова в КНДР
Отмечается, что глава МИД России возложил цветы к мемориальной доске с надписью: «Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов», которая установлена на фасаде здания российской дипмиссии в Северной Корее.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
В период с 2001 по 2006 годы он был чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.