Мантуров рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400

Короткая ссылка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RT рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400.
Мантуров рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400
  • РИА Новости

«Индия не исключение, на них тоже сильно давят, и, конечно же, будет всё зависеть от того, насколько наши коллеги готовы выдерживать этот прессинг», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос о давлении со стороны США в связи с покупкой Китаем С-400.

При этом он отметил, что опыт и переговоры показывают, что Индия ведёт достаточно независимую национальную политику по вопросу принятия решений по покупке зарубежной военно-технической продукции.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. В Кремле заявили, что во время визита главы государства состоится подписание контракта на поставку С-400 на $5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить