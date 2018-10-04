Мантуров рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RT рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400.

«Индия не исключение, на них тоже сильно давят, и, конечно же, будет всё зависеть от того, насколько наши коллеги готовы выдерживать этот прессинг», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос о давлении со стороны США в связи с покупкой Китаем С-400.

При этом он отметил, что опыт и переговоры показывают, что Индия ведёт достаточно независимую национальную политику по вопросу принятия решений по покупке зарубежной военно-технической продукции.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. В Кремле заявили, что во время визита главы государства состоится подписание контракта на поставку С-400 на $5 млрд.