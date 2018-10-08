В Индии прокомментировали угрозы введения санкций США из-за покупки у России С-400
- globallookpress.com
«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведём независимую политику», — сказал он.
Ранее помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.
5 октября стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил соглашение.