В Индии прокомментировали угрозы введения санкций США из-за покупки у России С-400

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RT
Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават прокомментировал возможность введения Вашингтоном санкций против Нью-Дели из-за закупки российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает New Indian Express.
В Индии прокомментировали угрозы введения санкций США из-за покупки у России С-400
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«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведём независимую политику», — сказал он.

Ранее помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.

5 октября стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».

Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил соглашение.

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