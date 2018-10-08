В Индии прокомментировали угрозы введения санкций США из-за покупки у России С-400

Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават прокомментировал возможность введения Вашингтоном санкций против Нью-Дели из-за закупки российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает New Indian Express.

«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведём независимую политику», — сказал он.

Ранее помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.

5 октября стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».

Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил соглашение.