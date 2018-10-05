Эксперт оценил контракт с Индией на поставку С-400
- @mod_russia
Как считает эксперт, это крайне важное событие.
В частности, Россия очень мало кому продаёт такой вид вооружения.
«Во-вторых, в последнее время некоторые эксперты говорили, что Индия переключается на поставки оружия из США и стран Запада. Этот контракт показывает, что это не совсем так», — пояснил Лукин.
По его словам, Индия не поддалась на давление со стороны Соединённых Штатов, и такая самостоятельность важна не только для Москвы, но и для всего мира.
Ранее в Госдуме прокомментировали контракт с Индией на поставку С-400.
Также военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал отношения Индии с Россией и США.