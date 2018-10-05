Эксперт оценил контракт с Индией на поставку С-400

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Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Эксперт оценил контракт с Индией на поставку С-400
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Как считает эксперт, это крайне важное событие.

В частности, Россия очень мало кому продаёт такой вид вооружения.

«Во-вторых, в последнее время некоторые эксперты говорили, что Индия переключается на поставки оружия из США и стран Запада. Этот контракт показывает, что это не совсем так», — пояснил Лукин.

По его словам, Индия не поддалась на давление со стороны Соединённых Штатов, и такая самостоятельность важна не только для Москвы, но и для всего мира.

Ранее в Госдуме прокомментировали контракт с Индией на поставку С-400.

Также военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал отношения Индии с Россией и США.

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